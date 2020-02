Legende: Niederlage gegen Alexander Komarow Ringer Ramon Betschart. Freshfocus

Ringen: Schweizer chancenlos

Den Schweizer Ringern ist der Auftakt an den Europameisterschaften in Rom misslungen. Im griechisch-römischen Stil blieben der Schattdorfer Nicolas Christen bis 77 kg und der Kriessener Ramon Betschart bis 87 kg im ersten Kampf jeweils chancenlos. Christen verlor vorzeitig gegen den Armenier Karapet Chalyan 2:11. Betschart unterlag dem Russen Alexander Komarow 0:8. Damit schieden beide Schweizer vorzeitig aus, weil ihre Bezwinger im Halbfinal scheiterten.

Golf: McIlroy wieder an der Spitze der Weltrangliste

Nordirlands Golfstar Rory McIlroy ist wieder die Nummer 1 der Welt. Der 30-Jährige löste am Montag den US-Amerikaner Brooks Koepka an der Spitze der Weltrangliste ab, obwohl beide Profis am Wochenende kein Turnier gespielt hatten. Der vierfache Major-Sieger stand zuletzt vor 5 Jahren auf Position 1 des Rankings. Für McIlroy ist es insgesamt die 96. Woche, in der er die Weltrangliste anführt. Nur US-Superstar Tiger Woods (683 Wochen), der Australier Greg Norman (331) und der Engländer Nick Faldo (97) hielten sich länger an der Spitze.