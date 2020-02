Legende: Hatten Grund zur Freude Jason Solari und Heidi Diethelm Gerber. www.swissshooting.ch

Schiessen: Diethelm Gerber/Solari Dritte

Die Schweizer Schützen haben an der EM im polnischen Wroclaw eine 2. Medaille geholt. Heidi Diethelm Gerber und Jason Solari sicherten sich im Mixed-Team-Wettkampf nach einem Steigerungslauf Bronze. Im Duell um Platz 3 setzten sich das Schweizer Duo knapp gegen das ungarische Team Verkonika Major/Miklos Tatrai durch.

Rad: Küng fährt in die Top 10

Jasper Stuyven hat den Halbklassiker Omloop Het Nieuwsblad gewonnen. Der Belgier setzte sich bei der 75. Ausgabe des Eintagesrennens in Belgien im Zweiersprint gegen seinen Landsmann Yves Lampaert durch. Stefan Küng klassierte sich beim Auftakt der Classique-Saison auf Platz 9.

Formel E: 2 Schweizer in den Top 5

Die Schweizer Sébastien Buemi und Edoardo Mortara haben beim E-Prix in Marrakesch das Podest knapp verpasst. Der Waadtländer Buemi (Nissan e.dams) belegte Rang 4, direkt vor dem Genfer Mortara (Venturi). Die beiden Berner Neel Jani (Porsche/18.) und Nico Müller (Geox Dragon/20.) verpassten die Punkteränge klar. Der Sieg ging an den portugiesischen Pole-Setter Antonio Felix da Costa, der auch die Führung in der WM-Wertung übernahm.