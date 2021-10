Orientierungslauf: Sprintstaffel auf Rang 3

Die Schweizer Orientierungsläufer laufen auch im letzten Wettkampf der Saison auf das Podest. In der abschliessenden Sprintstaffel in Cortina d'Ampezzo (ITA) mussten sich Paula Gross, Joey Hadorn, Matthias Kyburz und Simona Aebersold nur Norwegen und Schweden geschlagen geben. Hadorn hatte nach der 2. Strecke als Führender an Kyburz übergeben, ehe der Gesamtweltcupzweite 3 Plätze einbüsste. Dank Schlussläuferin Aebersold schaffte das Team den Sprung aufs Podest doch noch.

Golf: Erfolgreiche Schweizer an der Swiss Challenge

Die Schweizer Golfprofis schnitten an der Swiss Challenge im Golf Saint Apollinaire nordwestlich von Basel ausgezeichnet ab. Benjamin Rusch, Joel Girrbach und Jérémy Freiburghaus beendeten das mit 200'000 Euro dotierte Turnier der Challenge Tour auf den Rängen 15, 19 und 25 unter 120 Spielern. Den Sieg in dem im Juni 2020 vollständig eröffneten Golf Saint Apollinaire sicherte sich mit 25 Schlägen unter Par der aufstrebende Däne Marcus Helligkilde. Sein Vorsprung betrug lediglich einen Schlag.