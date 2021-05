Triathlon: Schweizer Quartett löst Tokio-Ticket

Alissa König, Andrea Salvisberg, Nicola Spirig und Max Studer haben der Schweiz souverän einen Quotenplatz für die Olympischen Spiele in der Mixed-Staffel gesichert. Das Quartett belegte am Qualifikations-Wettkampf in Lissabon den benötigten 3. Rang. Spirig hatte als Führende zu Schlussläufer Studer übergeben. Dieser musste sich zwar noch von Belgien und Italien überholen lassen, seine Reserve auf die viertklassierten Norweger betrug aber über eine Minute. Gleichzeitig steht fest, dass in Tokio mindestens je zwei Schweizer Männer und Frauen in den Einzelrennen starten dürfen.

Boxen: 3. Kampf Fury vs. Wilder findet statt

WBC-Schwergewichtsweltmeister Tyson Fury (32) und Deontay Wilder (35) haben sich mündlich auf einen 3. Kampf geeinigt. Der Fight zwischen dem britischen Titelträger und dem US-Amerikaner könnte bereits am 24. Juli in Las Vegas stattfinden, berichtet ESPN. Als Ausweichdatum steht der 14. August im Raum. Damit reagierte Fury auf ein vor 3 Tagen gefälltes Schiedsgerichtsurteil, wonach er vor dem mit Spannung erwarteten Vereinigungskampf mit seinem Landsmann Anthony Joshua, Weltmeister der Verbände WBA, IBF und WBO, zunächst erneut gegen Wilder boxen muss. Das erste Duell Fury vs. Wilder am 1. Dezember 2018 hatte Unentschieden geendet, den Rematch am 22. Februar 2020 gewann Fury durch technischen K.o.

Leichtathletik: U23-EM in Bergen abgesagt

Die im Juli geplante U23-EM in Bergen kann nicht stattfinden. Grund dafür sind die strikten Einreisebedingungen in Norwegen, die eine Quarantäne erfordern. Die Organisatoren erhielten keine Ausnahmegenehmigung. Derzeit laufen Bemühungen, einen Ersatzorganisator zu finden, damit die EM allenfalls später in dieser Saison doch noch ausgetragen werden kann.