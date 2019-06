Triathlon: Schweizer Mixed-Staffel überzeugt mit Rang 2

Das Schweizer Quartett um Jolanda Annen, Max Studer, Alissa König und Adrien Briffod musste sich im englischen Nottingham nur Top-Favorit Grossbritannien geschlagen geben. Der Wettkampf der WM-Serie fand vor allem zu Beginn bei widrigsten Bedingungen statt, zwischenzeitlich hagelte es sogar. Aufgrund der anhaltenden Regenfällen in dieser Woche hatten die Organisatoren entschieden, die Schwimmstrecke auszulassen. Das Programm lautete somit: 1,5 km Laufen, 7 km Radfahren, 1,5 km Laufen.

Leichtathletik: Meeting in Genf muss abgebrochen werden

7 Tage nach seinem überzeugenden Saisonauftakt in Zofingen (13,41) zeigte Jason Joseph beim internationalen Meeting AtletiCAGenève erneut eine gute Leistung. Er gewann seinen Vorlauf über 110 m Hürden in 13,38 Sekunden und unterbot seinen Schweizer Rekord um 0,01 Sekunden. Die Freude währte aber nur kurz. Der Windmesser zeigte einen Rückenwind von 2,6 m/s an. Erlaubt sind nur 2,0 m/s. Aufgrund eines Gewitters musste das Meeting am späteren Nachmittag abgebrochen werden. Zuvor hatte auch Ajla Del Ponte für ein Glanzlicht gesorgt. Die 100-m-Sprinterin unterbot mit ihren 11,20 Sekunden die WM-Limite um 4 Hundertstel. Jedoch wurde auch ihre Zeit wegen zu starkem Rückenwind nicht gewertet.

Formel E: 2020 kein Rennen in der Schweiz

In der nächsten Saison wird es kein Formel-E-Rennen in der Schweiz geben. Der Weltverband FIA sieht im Rennkalender 2019/2020 die europäischen Städte Rom (4. April), Paris (18. April), Berlin (30. Mai) sowie zum Abschluss als «Grand Final» London (25./26. Juli 2020) vor. In der laufenden Saison ist Bern am 22. Juni Austragungsort eines Rennens. Das erste Schweizer Formel-E-Rennen in der Schweiz war im letzten Juni in Zürich ausgetragen worden.

Sendebezug: SRF info, sportlive, 15.06.2019, 17:00 Uhr