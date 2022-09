Legende: Führte das Schweizer Team an Felix Vogg auf Cartania. IMAGO / Stefan Lafrentz

Reiten: Schweizer Team löst Ticket für Olympia 2024

Das Schweizer Team der Vielseitigkeitsreiter hat die Qualifikation für die Olympischen Spiele 2024 in Paris geschafft. Dem Quartett mit Felix Vogg, Robin Godel, Mélody Johner und Nadja Minder reichte an den Weltmeisterschaften in Pratoni (ITA) ein 7. Platz, um sich das Ticket für die nächsten Sommerspiele vorzeitig zu sichern. Für die Schweiz ist Rang 7 die beste Platzierung in der WM-Geschichte. Gold sicherte sich Deutschland vor den USA und Neuseeland.