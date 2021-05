Legende: Müssen den EM-Traum begraben Die Schweizer Volleyballer. SRF

Volleyball: Nati ohne Chance auf EM

Die Schweizer Volleyballer können im letzten Quali-Spiel gegen Albanien das EM-Ticket nicht mehr lösen. Weil Kroatien gegen die Niederlande einen Satz gewann und Belarus gegen Norwegen siegte, wird die Schweiz auch mit einem Sieg in der abschliessenden Partie nicht unter den 5 besten und für die EM qualifizierten Gruppen-Zweiten sein.

Reiten: Guerdat reitet von Sieg zu Sieg

Der Weltranglisten-Erste Steve Guerdat ist auch nach der Turnierpause wegen der Coronavirus-Krise in Hochform. Nach dem Sieg im Fünfsterne-Grand-Prix vor Wochenfrist in Saint-Tropez triumphierte der Jurassier auch bei dem mit 95'000 Euro dotierten Grossen Preis des Viersterne-Turniers im italienischen Gorla Minore. Guerdat meisterte die Konkurrenz im Sattel des noch unbekannten Pferdes Uranie de Belcour.

Biathlon: IBU streicht Belarus-Weltcup

Der Biathlon-Weltcup macht im kommenden Winter nicht wie zunächst geplant in Minsk-Raubichi in Belarus Halt. Die Massnahme sei «angesichts der aktuellen Situation in Belarus getroffen» worden, teilte der Weltverband IBU mit. Belarus steht unter anderem wegen Menschenrechtsverletzungen in der Kritik. Als Folge der Massnahme wird die Saison-Eröffnung von Kontiolahti (FIN) nach Östersund (SWE) verlegt.

Leichtathletik: Ekiru läuft fünftschnellste Marathon-Zeit

Der nicht für die Olympia nominierte Kenianer Titus Ekiru realisierte beim Marathon in Mailand die fünftschnellsten jemals gelaufenen Zeit. In 2:02:57 Stunden unterbot der 29-Jährige die bisherige Jahresweltbestzeit von Weltrekordler Eliud Kipchoge (KEN/2:04:30 Stunden).