Leichtathletik: Zwei weitere Goldmedaillen an U20-EM

Der Schweizer Leichtathletik-Nachwuchs glänzt an der U20-EM im schwedischen Boras weiterhin: Simon Wieland holte im Speerwerfen ebenso Gold wie Delia Sclabas über 1500 m. Sclabas gewann in 4:25,95 Minuten und holte ihre 2. Medaille nach Silber über 800m. Sie siegte deutlich vor Sarah Healy (Irl/4:27,14) und Tugba Toptas (Tur/4:28,13). Wieland sorgte mit einer Weite von 79,44 m für einen Schweizer U23-Rekord und siegte vor dem Letten Krisjanis Suntazs (79,23 m) und Dimitrios Tsitsos aus Griechenland (77,79 m).

Springreiten: Keine Spitzenklassierungen für Guerdat und Fuchs

Steve Guerdat und Martin Fuchs haben am Grand Prix des CHIO in Aachen als Zehnter und Zwölfter eine Spitzenklassierung verpasst. Guerdat verzeichnete mit Bianca einen Abwurf, Fuchs vergab mit Clooney nach einem Nullfehlerritt seine gute Ausgangslage mit acht Strafpunkten im zweiten Umgang. Gewonnen wurde der Grand Prix vom Amerikaner Kent Farrington.

Degenfechten: Schweizer Team in den Viertelfinals

Die Schweizer Degenfechter zogen an der WM in Budapest dank zwei 45:34-Siegen gegen Vietnam sowie Venezuela den Vorstoss in die Viertelfinals des Teamwettbewerbs. Am Montag treffen die Titelverteidiger mit Max Heinzer, Benjamin Steffen, Michele Niggeler und Lucas Malcotti auf Israel.

Triathlon: Annen an WM-Serie in Kanada Achte

Nach dem Sturz in Hamburg vor zwei Wochen meldete sich Jolanda Annen in Kanada mit einem Top-10-Resultat zurück. Am Triathlon der WM-Serie über die Sprintdistanz in Edmonton lief die Urnerin auf den 8. Platz. Im Rennen der Männer klassierten sich Max Studer und Florin Salvisberg auf den Rängen 13 und 19. Den Sieg holte Jonathan Brownlee, bei den Frauen gewann Emma Jackson.

