Motocross: Seewer überzeugt in England

Jeremy Seewer startete in der Klasse MXGP mit einem Podestplatz in die neue Saison. Der Zürcher wurde in Matterley Basin in der englischen Grafschaft Hampshire im ersten Rennen hinter dem Slowenen Tim Gajser Zweiter. In der zweiten Prüfung klassierte sich Seewer als Vierter. Der Saisonauftakt hatte wegen des Sturmtiefs «Eunice» um eine Woche verschoben werden müssen.

Basketball: Schweizer Heimsieg gegen bisher verlustpunktloses Österreich

Das Schweizer Männer-Nationalteam kam im vierten Spiel der ersten Phase der Qualifikation für die EM 2025 zum dritten Sieg. Die Mannschaft von Trainer Ilias Papatheodorou schlug in Freiburg Österreich 80:61. Die erste Partie gegen die zuvor verlustpunktlosen Österreicher hatten die Schweizer im vergangenen November 64:80 verloren. Dank der erfolgreichen Revanche hielten sich die Schweizer die Chance auf die Teilnahme an der zweiten Qualifikations-Tranche offen. Dort sind nur die drei Gruppensieger und der beste Gruppenzweite zugelassen.