Segeln: Roura überquert Atlantik am schnellsten

Der Genfer Segler Alan Roura hat einen Rekord für die Überquerung des Nordatlantiks in Einrumpf-Booten aufgestellt. In seinem Boot «La Fabrique» der Imoca-Klasse brauchte der 26-Jährige für die 5333 km von New York zum Lizard Point im Südwesten Englands 7 Tage, 16 Stunden und 55 Minuten. Er unterbot die alte Bestmarke des Franzosen Marc Guillemot (8 Tage, 5 Stunden, 20 Minuten) um knapp 13 Stunden.

Leichtathletik: Zwei Schweizer Medaillen an U20-EM

Weitspringer Jarod Biya und Siebenkämpferin Annik Kälin haben der Schweiz an der U20-EM im schwedischen Boras die ersten zwei Medaillen beschert. Biya, der für den CA Geneve startet, holte hinter dem Franzosen Jules Pommery (7,83 m) mit einer Weite von 7,78 m Silber. Bronze ging an den Rumänen Andreas-Samuel Bucsa (7,53 m). Kälin, vor dem abschliessenden 800-m-Lauf auf Goldkurs, sicherte sich dank neuer persönlicher Bestleistung Bronze (6069 Punkte). Gold holte Maria Vicente/ESP (6115), Silber Kate O'Connor/IRL (6093).

Sendebezug: Radio SRF 1, Abendbulletin, 19.07.2019, 17:10 Uhr