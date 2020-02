Legende: Olympia-Ticket gelöst Das Duo Schneiter/Cujean. Keystone

Segeln: Schneiter/Cujean qualifizieren sich für Tokio

Mit Rang 12 in der 49er Klasse an der WM in Geelong (AUS) haben sich die Segler Sébastien Schneiter und Lucien Cujean für die Olympischen Spiele in Tokio qualifiziert. Den Nationenstartplatz für Olympia hatte das Duo bereits im August 2018 fixiert. Den Sieg «down under» holten sich Peter Burling und Blair Tuke aus Neuseeland.

Ringen: Scherrer im EM-Halbfinal

An den EM in Rom musste der letztjährige Schweizer WM-Bronzegewinner Stefan Reichmuth im Limit bis 86 kg wegen einer Nackenverletzung kurzfristig forfait erklären. Derweil erreichte Samuel Scherrer in der Kategorie bis 92 kg den Halbfinal. Der Willisauer Freistil-Spezialist schlug im Viertelfinal den Weissrussen Amarhai Mahamedau 3:1.

Eisschnelllauf: Fish mit Weltrekord

Graeme Fish (CAN) hat bei der Eisschnelllauf-WM in Salt Lake City über 10'000 Meter einen Weltrekord aufgestellt. Der 22-Jährige sicherte sich in 12:33,86 Minuten die Goldmedaille und unterbot die bisherige Bestmarke seines Landsmannes Ted-Jan Bloemen, der Zweiter wurde, um 2,44 Sekunden. Rang 3 ging an den Deutschen Patrick Beckert.