Legende: Will weiter, dass der Weltverband die Testosteronregel kippt Caster Semenya. imago images

Leichtathletik: Semenya geht vor EGMR

Die zweifache 800-m-Olympiasiegerin Caster Semenya zieht gegen die Testosteronregel des Leichtathletik-Weltverbandes vor den Europäischen Gerichtshof für Menschenrechte in Strassburg. Das teilte ihr Anwalt Gregory Nott mit, ohne einen genauen Zeitrahmen zu geben. Derzeit müssen Läuferinnen mit sogenannten «Differences of Sex Development» ihren erhöhten Testosteronspiegel durch die Einnahme von Medikamenten senken, wenn sie auf Strecken zwischen 400 m und einer Meile starten wollen.

Unihockey: NLA weiter unterbrochen

Der Saisonunterbruch im Unihockey wird bis Anfang Januar 2021 in allen Ligen verlängert. Es werde aber die Option offen gehalten, in der Altjahreswoche NLA-Spiele in einer Eventhalle durchzuführen, teilte der Verband mit. Schweizer Cup und Ligacup werden abgebrochen.

Handball: Yellow Cup abgesagt

Der Yellow Cup der Handballer in Winterthur findet im kommenden Jahr nicht statt. Die Organisatoren des Traditionsturniers mussten die für Anfang Januar geplante 49. Austragung wegen der Zuschauerbeschränkungen angesichts der Corona-Pandemie auf 2022 verschieben.