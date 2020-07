Legende: Kämpft um ihr Leben Die 27-jährige Shorttrack-Weltmeisterin Lara van Ruijven. imago images

Eisschnelllauf: Van Ruijven auf der Intensivstation

Die niederländische Shorttrack-Weltmeisterin Lara van Ruijven befindet sich nach einer Autoimmun-Erkrankung in kritischem Zustand. Nach der Diagnose während eines Trainingslagers im französischen Perpignan und zwei Operationen werde die 27-Jährige auf der Intensivstation eines Spitals behandelt, teilte der niederländische Verband mit. «Lara kämpft um ihr Leben», wurde Trainer Jeroen Otter in einer Stellungnahme zitiert.

Behindertensport: Zanardis Zustand ernst

Zwei Tage nach der 2. Hirn-OP haben die Ärzte den Zustand des früheren F1-Piloten Alessandro Zanardi als «ernst, aber stabil» bezeichnet. Der vierfache Paralympics-Sieger befindet sich weiter auf der Intensivstation. Der 53-Jährige, dem 2001 nach einem IndyCar-Unfall beide Beine amputiert worden waren, war am 19. Juni mit seinem Handbike mit einem LKW kollidiert.

Golf: 6. Profi mit positivem Test

Der Amerikaner Chad Campbell ist als 6. Spieler der US-Tour positiv auf das Coronavirus getestet worden. Der 46-Jährige sagte seine geplante Teilnahme an einem Turnier in Detroit ab und begab sich in Quarantäne.