Legende: Sie wurde nur 27 Jahre alt Lara van Ruijven lag seit Anfang Juli im Koma. imago images

Shorttrack: Weltmeisterin stirbt an Autoimmun-Krankheit

Die niederländische Shorttrack-Weltmeisterin Lara van Ruijven ist im Alter von 27 Jahren gestorben. Bei Van Ruijven war im Juni während eines Trainingslagers in Frankreich eine Autoimmun-Krankheit festgestellt worden. Sie war in ein Spital in Perpignan eingeliefert worden, wo sich ihr Zustand zunehmend verschlechterte. Auch zwei Operationen sorgten nicht zu einer Verbesserung ihrer Lage. Van Ruijven war 2019 Weltmeisterin über 500 Meter geworden.