Siebenkämpferin Ruckstuhl in Götzis auf Rang 10

Legende: Schaffte es unter die besten 10 Géraldine Ruckstuhl. Freshfocus

Unter anderem dank dem Tagessieg im Speerwerfen (54,80 m) schob sich Géraldine Ruckstuhl am 2. Tag des Mehrkampf-Meetings im österreichischen Götzis noch unter die besten 10 des Siebenkampfs. Damit gelang ihr ein solider Start in die neue Saison. Allerdings blieb sie mit ihrem Punktetotal von 6197 fast 200 Zähler hinter ihrem Schweizer Rekord von 2018 (6391). Der Sieg ging an die Topfavoritin Katarina Johnson-Thompson.

Motocross: Tonus wieder mit zwei Podestplätzen

Die Schweizer Motocross-Fahrer machten in den Rennen der MXGP-WM in der französischen 7000 Einwohnergemeinde Saint-Jean-d'Angély auf sich aufmerksam. Der Genfer Arnaud Tonus beendete beide Rennen als Dritter, Jeremy Seewer klassierte sich auf dem 4. respektive 8. Rang.

Reiten: Niklaus Rutschi triumphiert in Frankreich

Niklaus Rutschi liess sich beim mit 93'300 Euro dotierten 4-Sterne-CSI in der französischen Gemeinde Bourg-en-Bresse den Siegerscheck überreichen. Der 53-jährige Luzerner blieb auf Carassina zweimal fehlerfrei und absolvierte das Stechen in 38,35 Sekunden etwas schneller als der Einheimische Laurent Goffinet (38,93).