Mountainbike: Zwei weitere WM-Medaillen für die Schweiz

Die Schweizer U23-Mountainbiker haben an der WM im kanadischen Mont-Sainte-Anne einen starken Auftritt hingelegt. Wie bereits an der EM in Brünn musste sich Filippo Colombo einzig dem erneut überlegenen Rumänen Vlad Dascalu geschlagen geben. Der 21-jährige Tessiner verlor knapp zwei Minuten auf den Sieger. Der gleichaltrige Bündner Vital Albin (2:06 zurück) sicherte sich zudem Bronze. An den beiden Vortagen hatte die Schweiz durch die Cross-Country-Teamstaffel und die Juniorin Jacqueline Schneebeli schon zweimal WM-Gold geholt.

Beachvolleyball: Meistertitel für Hüberli/Betschart und Gerson/Heidrich

Tanja Hüberli und Nina Betschart haben sich in Bern den Schweizer Meistertitel gesichert. Das an Nummer 1 gesetzte Duo besiegte im Final Joana Heidrich und Anouk Vergé-Dépré, die Nummer 2 der Setzliste. Hüberli/Betschart entschieden die Partie in 54 Minuten mit 21:16, 12:21, 15:9 für sich. Bei den Männern sicherten sich Mirco Gerson/Adrian Heidrich im Endspiel gegen Jonas Kissling/Michiel Zandbergen den Titel (21:10, 21:13).

