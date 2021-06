Legende: Eine Klasse für sich Simone Biles. Keystone

Kunstturnen: Biles vor Olympia in Topform

Sieben Wochen vor Beginn der Olympischen Spiele in Tokio ist Turnstar Simone Biles bereits in bestechender Form. Die vierfache Olympiasiegerin von 2016 in Rio de Janeiro gewann an den US-Meisterschaften im texanischen Fort Worth den Mehrkampf mit überragenden 59,550 Punkten. Mit ihrem Ergebnis übertraf die 24-Jährige ihre Wertung beim Titelgewinn an den Weltmeisterschaften 2019 in Stuttgart um mehr als 0,5 Punkte. Bereits Ende Mai hatte Biles positive Schlagzeilen geschrieben: Beim U.S. Classic in Indianapolis zeigte sie als erste Frau einen Jurtschenko mit Doppelsalto rückwärts gebückt (siehe Video unten).