Curling: Team Bern Zähringer trennt sich

Das Schweizer Curling-Team Bern Zähringer beschreitet nach fünf gemeinsamen Jahren neue Wege. Wie die Equipe am Freitag auf Instagram bekannt gab, greift der Wechsel auf Ende Saison und damit den nächsten Olympiazyklus hin. Yannick Schwaller verlässt das Team auf Ende Saison. Michael Brunner, Marcel Käufeler und Romano Meier werden mit Coach Bernhard Werthemann weiterhin zusammenspielen und in absehbarer Zeit die neue Teamkonstellation kommunizieren. Der grösste Erfolg der Mannschaft war der Gewinn der Silbermedaille an der EM 2019.

Schwimmen: Russe wegen Teilnahme an Putin-Kundgebung gesperrt

Der Schwimm-Weltverband Fina hat den zweifachen Olympiasieger Jewgeni Rylow aus Russland aufgrund dessen Unterstützung des russischen Angriffskrieges in der Ukraine für 9 Monate gesperrt. Die Entscheidung traf der Verband nach Rylows Teilnahme an einer Kundgebung in Moskau mit Russlands Präsident Wladimir Putin. Die Sperre trat am Mittwoch in Kraft und gilt für alle internationalen Wettkämpfe. Rylow hatte im vergangenen Jahr in Tokio über 100 m und 200 m Rücken jeweils Olympia-Gold gewonnen.