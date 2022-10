Legende: Will ihre grosse Erfahrung erneut in die Waagschale werfen Silvana Tirinzoni führt das Schweizer Frauen-Team an der EM an. Keystone/AP/James Doyle

Curling: Tirinzoni und Schwaller führen EM-Teams an

Die dreifache Weltmeisterin Silvana Tirinzoni und Yannick Schwaller, EM-Zweiter 2019, vertreten die Schweiz mit ihren neu formierten Teams an den Europameisterschaften vom 18. bis 26. November in Östersund. Tirinzoni und Schwaller schnitten in der Qualifikationsperiode am besten ab. Tirinzoni reist mit Alina Pätz, Carole Howald und Briar Schwaller-Hürlimann nach Schweden, Schwaller hat Benoît Schwarz, Sven Michel und Pablo Lachat an seiner Seite.

Volleyball: Amriswil nach Drama im CEV-Cup dabei

Der Schweizer Volleyballmeister Amriswil steht im CEV-Cup in der Hauptrunde. Nach der verpassten Qualifikation für die Champions League schalteten die Thurgauer im direkt darunter angesiedelten Europacup-Wettbewerb auf dramatische Art und Weise den Bundesligisten Herrsching aus. Nach dem 3:2-Auswärtssieg fiel die Entscheidung zugunsten von Amriswil im Rückspiel erst in einem sogenannten «Golden Set», in dem sich der Gastgeber mit 15:11 durchsetzte. Zuvor hatte man einen 0:2-Satzrückstand wettgemacht. Nun treffen sie im Sechzehntelfinal des CEV-Cups auf den serbischen Cupsieger Partizan Belgrad.