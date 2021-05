Legende: Erlitt einen Rückschlag Dominik Peter. Freshfocus

Skispringen: Peter fällt länger aus

Skispringer Dominik Peter hat sich bei einem Trainingsunfall am linken Knie verletzt. MRI-Untersuchungen ergaben eine Verletzung des Aussen- sowie des Innenmeniskus. Wie lange der 19-jährige Zürcher Oberländer, der vergangenen Winter mit einem 16. Rang im Weltcup und einer Bronzemedaille an der Junioren-WM seine bisher erfolgreichste Saison realisieren konnte, ausfällt, wird sich in den kommenden Wochen zeigen.

Handball: Pfadi souverän, St. Otmar gleicht aus

Nachdem Pfadi Winterthur im 1, Playoff-Viertelfinalspiel gegen den RTV Basel (22:19) noch einige Mühe bekundet hat, lässt der Qualifikationssieger auswärts nichts anbrennen und siegt 34:25. Die Winterthurer wendeten ein 2:4 (9.) bis zur Pause in ein 15:8. Damit benötigt Pfadi noch 1 Sieg zum Einzug in den Halbfinal.

Den Ausgleich zum 1:1 schaffte St. Otmar St. Gallen gegen Suhr Aarau. Nach der 20:24-Niederlage in der 1. Partie gewannen die Ostschweizer zu Hause 27:25. Nach dem 25:25 der Gäste durch den neunfachen Torschützen Tim Aufdenblatten (57.) stellten Dominik Jurilj (57.) und Ramon Hörler 5 Sekunden vor dem Ende den Sieg sicher.