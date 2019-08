Legende: Rang 15 in Hakuba Simon Ammann Keystone/Archiv

Skispringen: Ammann erneut besser als Peier

Simon Ammann hat sich beim 2. Springen des Sommer-GP in Hakuba (JPN) auf Rang 15 klassiert. Killian Peier wurde 20. Die Gastgeber feierten durch Vortagessieger Ryoyu Kobayashi gewann beim japanischen Vierfachsieg.

Reiten: Deutschland räumt ab

Isabell Werth führte an der Reit-EM in Rotterdam in der Dressur einen deutschen Dreifachsieg an. Sie setzte sich auf Bella Rose vor Dorothee Schneider und Jessica von Bredow-Werndl durch.

Bronze für Karin Suter-Erath an der Heim-WM

Rollstuhlsportlerin Karin Suter-Erath erfüllte sich an den Para-Badminton-Weltmeisterschaften in Basel den Traum von einer Medaille. Die 48-jährige Aargauerin gewann im Einzel Bronze. Suter-Erath unterlag im Halbfinal der Japanerin Sarina Satomi 14:21, 13:21.

Rad: UCI sperrt Petacchi für zwei Jahre

Der ehemalige Sprintstar Alessandro Petacchi wird nach dem Ende seiner Karriere für 2 Jahre gesperrt. Der 45-jährige Italiener hat laut Weltverband UCI 2012 und 2013 gegen Anti-Doping-Regeln verstossen. Er soll Kunde des angeblichen Blutdoping-Netzwerkes um einen Erfurter Sportarzt gewesen sein. Petacchi beteuert seine Unschuld.