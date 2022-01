Legende: Knapper Sieg Erleichterung bei Spaniens Handballern nach der Halbfinal-Quali. Reuters

Handball: Spanien glanzlos, Schweden dramatisch weiter

Titelverteidiger Spanien hat an der EM in Ungarn und der Slowakei die Halbfinals erreicht. Die Iberer schlugen Polen am letzten Spieltag der Hauptrunden-Gruppe II in Bratislava 28:27 und sicherten sich damit den 2. Gruppenrang. Spanien lag nie in Rückstand, musste in den letzten 93 Sekunden aber dennoch um die zwei Punkte zittern. Den anderen Halbfinal-Platz holte sich Gruppensieger Schweden in einem hochdramatischen Direktduell mit Norwegen: Die Vize-Weltmeister lagen dabei fünf Minuten vor Ende mit 19:23 im Hintertreffen, erarbeiteten sich in letzter Sekunde aber noch den notwendigen 24:23-Sieg.

Schwimmen: WM in Fukuoka erst 2023

Die im Mai geplanten Schwimm-Weltmeisterschaften in Fukuoka werden auf nächstes Jahr verschoben. Die WM hätte schon 2021 stattfinden sollen, wurde dann aber wegen der Coronavirus-Pandemie sowie der Verschiebung von Olympia in Tokio auf dieses Jahr verschoben. Grund für die neuerliche Verschiebung ist die Ende November entdeckte Omikron-Variante.