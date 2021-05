Triathlon: Starke Spirig in Lissabon

Neun Wochen vor den Olympischen Spielen gewann Nicola Spirig beim Weltcup in Lissabon über die Standard-Distanz. Die 39-jährige Zürcherin machte auf dem Rad einmal mehr den Rückstand von gut einer Minute nach dem Schwimmen wett. Danach gelang ihr die beste Laufzeit der 48 klassierten Athletinnen. Spirig komplettierte damit für das Schweizer Team in Lissabon den Medaillensatz: Am Freitag holte man im Teamwettkampf Platz 3, am Samstag wurde Max Studer Zweiter.

Boxen: 3. Kampf zwischen Fury und Wilder am 24. Juli

Der nächste Boxkampf in der Schwergewichts-Trilogie zwischen Tyson Fury und Deontay Wilder ist perfekt. Der britische WBC-Weltmeister wird nach Aussage seines Promoters am 24. Juli in Las Vegas erneut auf Wilder treffen, den er im Februar 2020 K.o. geschlagen hatte. Das erste Duell im Dezember 2018 endete unentschieden. Fury wollte eigentlich am 14. August in Saudi-Arabien gegen Anthony Joshua einen Vereinigungskampf um die vier grössten WM-Gürtel austragen. Nachdem der Kampf bereits als perfekt vermeldet worden war, entschied ein Schiedsgericht, dass Fury gegenüber Wilder noch Verpflichtungen erfüllen müsse.