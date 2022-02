Legende: Muss pausieren Nicola Spirig stürzte im Training. Keystone/Archiv

Triathlon: Spirig nach Sturz noch nicht einsatzfähig

Triathlon-Olympiasiegerin Nicola Spirig ist am Sonntag auf einer Trainingsradfahrt entlang des Zürichsees gestürzt. Die 40-Jährige zog sich dabei zwei gebrochene Rippen sowie einen Bruch des Schlüsselbeins zu. Spirig wurde am Dienstag erfolgreich operiert, darf in den kommenden sechs Wochen aber nur eingeschränkt trainieren. Damit wird die Zürcherin nicht wie geplant am 5. März beim Ironman in Dubai in die Saison starten.