Sportkletter-WM zum 3. Mal in der Schweiz

Nach 22 Jahren kehrt der bedeutendste internationale Sportkletter-Wettkampf zurück in die Schweiz. 2023 werden die Weltmeisterschaften im Climbing und Paraclimbing in Bern ausgetragen, wie der Schweizer Alpen-Club SAC am Freitag mitteilte. Der internationale Sportkletterverband IFSC habe bei einer Vollversammlung der Schweizer Kandidatur den Zuschlag gegeben. Nach 1995 in Genf und 2001 in Winterthur wird die Schweiz zum 3. Mal Gastgeberin für die besten Boulderer, Lead- sowie Speedkletterer sein. Die WM wird vom 2. bis 13. August 2023 in der PostFinance Arena stattfinden.

Spono Nottwil kampflos in den Achtelfinals

Die Handballerinnen von Spono Nottwil stehen im EHF-Cup kampflos in den Achtelfinals. Die für den 22. November vorgesehene Partie der 3. Runde gegen JuRo Unirek VZV findet nicht statt, weil sich die Niederländerinnen wegen der Coronavirus-Pandemie aus dem Wettbewerb zurückzogen. Spono steht damit erstmals in der 4. Runde des EHF-Cups. Ob die Achtelfinal-Partien im Januar stattfinden können, ist jedoch offen. Im Gegenzug zu Spono Nottwil verzichten die Frauen des LK Zug auf eine Teilnahme am EHF-Cup.

Reiten: Balsiger gewinnt Krimi

Bryan Balsiger hat den mit 95'000 Euro dotierten Grand Prix des Viersterne-CSI im portugiesischen Vilamoura gewonnen. Der Neuenburger triumphierte auf der Stute Twentytwo des Biches mit nur einer Hundertstelsekunde Vorsprung auf die Portugiesin Luciana Diniz im Sattel von Vertigo.