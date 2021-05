Legende: Zeigte eine ansprechende Leistung Petra Klingler. JustPictures

Sportklettern: Klingler auf Rang 12

Die für die Olympischen Spiele in Tokio selektionierte Petra Klingler verpasste beim Weltcup in Salt Lake City den Finalvorstoss nur knapp. Die Sportkletterin aus Bonstetten belegte in der Disziplin Bouldern den 12. Rang unter 49 Teilnehmerinnen. Sie toppte wie viele Athletinnen nur ein einziges Boulder-Problem, erreichte aber doch drei Zonengriffe. Ein weiteres Top hätte für den Finaleinzug genügt. Klingler trat auch zum Speed an. Die Zürcherin klassierte sich als 17. im letzten Drittel. Für Aufsehen sorgte in dieser Sparte der Indonesier Vedriq Leonardov. Er benötigte nur gerade 5,208 Sekunden, um die 15 Meter hohe, leicht überhängende Normwand zu bezwingen.