Legende: Christina Liebherr. IMAGO Images/Zoonar

Reiten: Christina Liebherr tritt zurück

Die 43-jährige Christina Liebherr hat das Ende ihrer Karriere als Reiterin bekanntgegeben. Die Freiburgerin hatte unter anderem 2008 mit dem Team die Bronzemedaille an den Olympischen Spielen in Peking gewonnen. Die Amazone liess sich auch zwei Silbermedaillen bei den Europameisterschaften 2005 umhängen, sowohl im Einzel- als auch im Mannschaftsspringen. Ihre grössten Erfolge feierte sie im Sattel von No Mercy.

Unihockey: Mischler hört auf

Die derzeit erfolgreichste Schweizer Unihockey-Spielerin Brigitte Mischler tritt zurück. Nach dem Double mit den Kloten-Dietlikon Jets will die 30-jährige Top-Skorerin der Liga und 96-fache Nationalspielerin auf dem Zenit abtreten.

03:13 Video Archiv: Kloten-Dietlikon Jets fliegen zum 9. Titel Aus Sport-Clip vom 23.04.2022. abspielen. Laufzeit 3 Minuten 13 Sekunden.

Rad: Septett für das Nationalteam

Claudio Imhof, Roland Thalmann, Robin Froidevaux, Matthias Reutimann, Simon Vitzthum, Yannis Voisard und Lukas Rüegg bilden ab kommendem Sonntag an der Tour de Suisse das Nationalteam. Die Equipe von Nationaltrainer Michal Albasini nimmt zum 3. Mal an der Tour de Suisse teil, es handelt sich um eine Fördermassnahme im Hinblick auf die Strassen-WM 2024 in Zürich.