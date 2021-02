Legende: Findet in diesem Jahr verspätet statt Der America's Cup (Archivbild). Keystone

Segeln: Historische Verschiebung des America's Cup

Die 36. Austragung des America's Cup kann nicht wie geplant am 6. März beginnen. Der Grund dafür sind die Restriktionen, welche die neuseeländische Regierung nach dem Auftreten eines Corona-Falls im Süden Aucklands erlassen hat. Die Stadt musste am Sonntag für 7 Tage in einen verschärften Lockdown. Die ersten Wettfahrten werden laut dem Veranstalter frühestens am 10. März ausgetragen. Im Wettstreit um die älteste Segeltrophäe der Welt stehen sich Titelverteidiger Team New Zealand und der italienische Herausforderer Luna Rossa gegenüber. Wegen der Corona-Pandemie erlebt der America's Cup erstmals in seiner 170-jährigen Geschichte eine Verschiebung der Rennen.