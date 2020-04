Legende: Wechselt zu einem Topteam Maja Storck. imago images

Volleyball: Storck wechselt zum Dresdner SC

Die Schweizer Volleyball-Nationalspielerin Maja Storck wechselt innerhalb der deutschen Bundesliga von den Ladies in Black Aachen zum amtierenden Pokalsieger Dresdner SC. Damit geht der Aufstieg der 21-Jährigen weiter. In der abgebrochenen Saison wurde Storck in 8 der total 19 durchgeführten Partien als wertvollste Spielerin ihres Teams ausgezeichnet. In Dresden dürften die Ansprüche noch höher sein, wurden die Sachsen doch seit dem Aufstieg 1997 fünfmal Meister.

Unihockey: Champions Cup 2021 in Winterthur

Die AXA Arena in Winterthur ist am 9. und 10. Januar 2021 Austragungsort des IFF Champions Cup. Da es diese Saison ausser in Schweden keine Landesmeister gibt, nehmen aus Finnland, Tschechien und der Schweiz die Qualifikationssieger teil. Somit vertreten der SV Wiler-Ersigen und Piranha Chur die Schweiz. Zuletzt war die Schweiz vor 7 Jahren Gastgeberin dieses Top-Turniers.