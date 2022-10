Legende: Heim-WM für die Schweiz Wie hier in Zug 2015. KEYSTONE/Urs Flueeler

Streethockey: WM 2024 in der Schweiz

Die Streethockey-WM 2024 findet im Wallis statt. Vom 21. bis 29. Juni spielen voraussichtlich 18 Männer- und 8 Frauen-Teams in Visp und Raron um die Medaillen. Die Schweiz war 2015 mit Zug letztmals Gastgeber der alle zwei Jahre stattfindenden Titelkämpfe. In diesem Jahr fand die WM in der kanadischen Provinz Quebec statt.