Rad: Sunweb mit Hirschi bei der Tour

Marc Hirschi, der U23-Welt- und Europameister von 2018, steht vor seiner ersten Teilnahme bei einer dreiwöchigen Rundfahrt. Der 21-jährige Berner wurde von seinem Team Sunweb nach überstandenen Hüftproblemen für die Tour de France (29. August bis 20. September) aufgeboten. Hirschi hatte 2019 in seiner Premieren-Saison bei den Profis überzeugt.

Golf: 59 Schläge – Platzrekord in Crans-Montana

Am internationalen Golfturnier «Mémorial Olivier Barras» in Crans-Montana hat der Engländer Harry Ellis einen neuen Platzrekord aufgestellt. Er bewältigte den Parcours, auf dem sich alljährlich die besten Profis am Omega European Masters messen, mit 59 Schlägen (12 unter Par). Den alten Rekord von 60 Schlägen hatten der Italiener Baldovino Dassù 1971 und der Engländer Jamie Spence 1992 aufgestellt. Ellis' Freundin, die Waadtländerin Morgane Métraux, gewann das über zwei Runden führende Turnier bei den Frauen.