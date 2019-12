Legende: Verpasst die Olympische Spiele Kelly Slater. Getty Images

Surfen: Slater verpasst Olympia-Quali

Kelly Slater wird in Tokio bei der Premiere der Surf-Bewerbe an Olympischen Spielen nicht am Start sein, da die beiden Plätze für die USA bereits über die Weltrangliste 2019 vergeben worden sind. Nach seinem Halbfinal-Aus bei den Pipeline Master vor Hawaii kann die lebende Surf-Legende Slater – bereits 47-jährig und mit 11 WM-Titeln hoch dekoriert – seine Landsmänner Kolohe Andino und John John Florence nicht mehr überholen. Pro Land werden nur 2 Surfer in Tokio dabei sein.