Boxen: Taylor verteidigt WM-Titel

Im Duell der beiden erfolgreichsten Boxerinnen der Welt hat die Irin Katie Taylor in der Nacht auf Sonntag in New York Geschichte geschrieben. Die 35-Jährige gewann vor 19'187 Zuschauern im ausverkauften Madison Square Garden gegen Amanda Serrano aus Puerto Rico den ersten Hauptkampf zwischen zwei Frauen in der 140-jährigen Geschichte der legendären Arena. Durch den Punktsieg nach zehn Runden verteidigte sie erfolgreich ihre Titel nach Version der Verbände WBA, WBC, IBF und WBO im Leichtgewicht und ist nach 21 Profikämpfen weiter ungeschlagen. Serrano kassierte indes die erste Niederlage seit 2012.

Judo: EM-Bronze für Eich

Judoka Daniel Eich wuchs an den Europameisterschaften in Sofia über sich hinaus. Der Aargauer gewann in der Klasse bis 100 kg eine der zwei Bronzemedaillen. Auf dem Weg zu seinem bisher grössten Erfolg stiess der 22-jährige Eich nach Siegen in den ersten drei Kämpfen als Pool-Gewinner in die Halbfinals vor. Dort musste er sich dem Polen Piotr Kuczera geschlagen geben. In der Repêchage packte er die Chance aber beim Schopf und schlug im Duell um einen der zwei 3. Ränge den Aserbaidschaner Elmar Gassimow.

Handball: Titelverteidiger Pfadi mit Mühe, GC im Halbfinal

Schweizer Meister Pfadi Winterthur tut sich im Playoff-Viertelfinal gegen St. Otmar St. Gallen weiter schwer und muss ums Weiterkommen bangen. Die Zürcher verloren gegen die Ostschweizer das vierte Spiel der Best-of-5-Serie 27:31 und mussten den Ausgleich zum 2:2 hinnehmen. Die entscheidende fünfte Partie findet am Mittwoch in Winterthur statt. Als dritter Halbfinalist nach Wacker Thun und den Kadetten Schaffhausen steht GC Amicitia fest. Die Zürcher gewannen das vierte Spiel gegen Suhr Aarau 28:23 und entschieden die Serie mit 3:1 Siegen für sich.