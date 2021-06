Legende: Rückschlag für das Schweizer Frauencurling Die Equipe um Skip Elena Stern hat sich aufgelöst. Keystone

Curling: Elena Sterns Team hört auf

Das hoffnungsvolle Team Oberwallis um Skip Elena Stern hat sich mit dem Ende dieser Curling-Saison aufgelöst. Céline Koller, Lisa Gisler, Elena Stern und Briar Hürlimann gehörten den Top Ten der Team-Weltrangliste der Frauen an. In der Saison 2020 wären sie als Schweizer Meisterinnen für die Weltmeisterschaft qualifiziert gewesen. Damit verpasst die Equipe der 26-jährigen Zürcherin Elena Stern definitiv das oberste Ziel, die Teilnahme an den Olympischen Spielen 2022 in Peking.