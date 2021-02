Legende: Zurück in der Erfolgsspur Jil Teichmann. Freshfocus

Tennis: Teichmann in Runde 2

Jil Teichmann (WTA 58) zieht in Melbourne am «Trostpflaster»-Turnier (Phillip Island Trophy) für die in den ersten zwei Runden des Aussie Open ausgeschiedenen Spielerinnen in die 2. Runde ein. Die Schweizerin besiegte die in der Weltrangliste um 80 Plätze schlechter platzierte Rumänin Mihaela Buzarnescu (WTA 138) in 2:34 Stunden 6:7 (5:7), 6:3, 6:3. In den Sechzehntelfinals bekommt es Teichmann mit der als Nummer 6 gesetzten Chinesin Zhang Shuai (WTA 35) zu tun. Die Phillip Island Trophy ist als WTA-250-Turnier kategorisiert. An den Australian Open war Teichmann in der 1. Runde an Coco Gauff gescheitert.

Reiten: Fuchs mit Clooney erneut auf dem Podest

Beim ersten Start nach über einem Jahr in der höchsten Kategorie erreichte das Paar Martin Fuchs und Clooney den starken zweiten Rang. Beim CSI in Wellington (USA) wurde der Schweizer nur um 0,13 Sekunden vom Iren Shane Sweetnam auf Alejandro geschlagen. Insgesamt erreichten 9 Paare das Stechen. Fuchs setzte sein Europameisterpferd Clooney letztmals am CHI Genf auf dieser Stufe ein, dazwischen absolvierte der 15-jährige Wallach lediglich kleinere Prüfungen.

Leichtathletik: Frauen-Weltrekord über 5 km

Die Kenianerin Beatrice Chepkoech verbesserte bei einem Strassenlauf in Monaco den Weltrekord über 5 Kilometer. Die 29-Jährige, die bereits die globale Topzeit über 3000 m Steeple auf der Bahn inne hat, blieb in 14:43 Minuten eine Sekunde unter der Bestmarke von Sifan Hassan aus dem Jahr 2019.