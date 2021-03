Olympia: Bach bleibt IOC-Präsident

Thomas Bach bleibt weitere vier Jahre IOC-Präsident. Der 67-jährige Deutsche wird an der IOC-Generalversammlung in seinem Amt bestätigt. Die Wiederwahl galt als reine Formsache, Gegenkandidaten gab es keine. Bach erhielt 93 Ja-Stimmen bei einer Gegenstimme. Bach war 2013 in Buenos Aires als Nachfolger des Belgiers Jacques Rogge zum neunten IOC-Präsidenten seit 1894 gewählt worden. Nach Ablauf seines Mandats im Jahr 2025 wird der frühere Weltklasse-Fechter nicht mehr kandidieren können.

Volleyball: Rückschlag für Schweizer Duos

Nach einer erfolgreichen Gruppenphase enttäuschten die Schweizer Beachvolleyball-Duos beim World-Tour-Auftakt in Doha. Alle vier Teams verloren ihre erste Partie in der K.o.-Phase und schieden aus. Ärgerlich war das Out vor allem für Mirco Gerson/Adrian Heidrich, die im Kampf um die Olympia-Qualifikation auf jeden Punkt angewiesen sind. Die als Nummer 4 gesetzten Nina Betschart/Tanja Hüberli hatten das Pech, bereits in den Achtelfinals auf die Olympia-Zweiten Agatha/Duda zu treffen. Sie unterlagen den Brasilianerinnen 19:21, 18:21.