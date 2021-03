Legende: Trugen das Tiger-Outfit Tommy Fleetwood (r.) und Cameron Champ. Keystone

Golf: Spieler ehren Woods

Beim ersten Turnier der prestigeträchtigen World-Golf-Championships-Serie in diesem Jahr in Bradenton (USA) trugen zu Ehren von Tiger Woods viele Spieler dessen typisches Outfit am Schlusstag eines Turniers – schwarze Hose und rotes Shirt. Woods, der sich letzte Woche bei einem Autounfall schwer verletzt hatte, bedankte sich für die Geste. «Es ist schwer zu erklären, wie berührend es heute war, als ich den Fernseher eingeschaltet und all diese roten Shirts gesehen habe. An alle Golfer und alle Fans: Ihr helft mir wirklich durch diese schwere Zeit», schrieb er in seinem ersten Tweet seit dem Unfall. Den Sieg in Bradenton sicherte sich Collin Morikawa.

Basketball: Atlanta mit 20. Niederlage

Die Atlanta Hawks mit dem Schweizer Clint Capela haben in der NBA im 34. Spiel die 20. Niederlage kassiert. Das Team des Genfers verlor auswärts gegen den letztjährigen Playoff-Finalisten Miami Heat mit 99:109. Capela gelangen 20 Punkte und 14 Rebounds.