Motocross: 4. Podestplatz in Folge für Tonus

Der Genfer Arnaud Tonus fuhr in der MXGP auf den 3. Platz. In Lettland überzeugte der 27-Jährige in beiden Läufen. Es ist bereits Tonus' 4. Podestplatz in Folge. Knapp hinter ihm klassierte sich Landsmann Jeremy Seewer als Vierter.

Reiten: Pius Schwizer gewinnt Abschlussprüfung in Stockholm

Der Schweizer Springreiter Pius Schwizer gewann die mit 50'200 Euro dotierte Abschlussprüfung des Fünfsterne-CSI in Stockholm. Der 56-Jährige aus Oensingen zeigte im Sattel von Chaquilot einen fehlerfreien Ritt und absolvierte den Parcours in 56,96 Sekunden zudem am schnellsten. Zweiter wurde der Ire Mark McAuley auf Jasco vd Bisschop vor dem Israeli Daniel Bluman auf Entano.