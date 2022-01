Tour de Suisse wird am Zürichsee in Küsnacht lanciert

Tour de Suisse startet von Küsnacht aus

Auch an der 85. Tour de Suisse gibt es noch Premieren: So starten die Männer bei der Schweizer Landesrundfahrt am 11. und 12. Juni in Küsnacht am Zürichsee, wo der Tross noch nie zu Gast war. Am 14. und 15. Juni rollen die Fahrer durch den Kanton Solothurn. Der weitere Etappenplan ist noch nicht vollständig bekannt, die finale Zielankunft ist am 21. Juni. Dann endet auch die Tour de Suisse der Frauen, die am 18. Juni lanciert wird.

03:14 Video Archiv: Tour de Suisse 2021 geht an Carapaz Aus Sportheute vom 13.06.2021. abspielen

Handball: Auch Manuel Zehnder in die Bundesliga

Die Schweizer Fraktion in der Handball-Bundesliga wird immer grösser. Der 22-jährige Aufbauer Manuel Zehnder, Topskorer von Suhr Aarau, wechselt auf die nächste Saison hin zu Erlangen. Er ist nach Goalie Nikola Portner (zu Magdeburg), Jonas Schelker (Wetzlar) und Samuel Zehnder (Lemgo) der 4. Schweizer, der in der kommenden Spielzeit neu in der Bundesliga tätig sein wird. Aktuell sind dort mit Lucas Meister (Minden, geht zu Magdeburg), Alen Milosevic (Leipzig), Samuel Röthlisberger (Stuttgart), Lenny Rubin (Wetzlar) und Andy Schmid (Rhein-Neckar Löwen) 5 Schweizer engagiert. Letzterer kehrt allerdings zurück in die Schweiz und schliesst sich Kriens-Luzern an.