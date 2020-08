Legende: Kontrollierte Bedingungen In Hamburg finden Anfang September die ersten Wettkämpfe seit der Corona-Pause statt. imago images

Triathlon: WM-Serie und Mixed-WM in Hamburg

Die internationale Triathlon-Elite trifft sich am ersten September-Wochenende in Hamburg. Wie die ausrichtende Ironman-Gruppe mitteilte, werden am 5. September die Profirennen der WM-Serie über die Sprint-Distanz sowie am 6. September die Mixed-Staffel-Weltmeisterschaft «unter kontrollierten Bedingungen» im Hamburger Stadtpark ausgetragen. Zuschauer werden nicht zugelassen. Die Veranstaltung ist das erste Rennen im weltweiten Triathlon-Kalender seit Beginn der Corona-Pandemie, bei dem die besten Elite-Triathleten der Welt antreten werden.