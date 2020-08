Legende: Holte mit seinem Team den Titel im Supercup Manuel Engel. Freshfocus

Unihockey: Köniz und Jets gewinnen Supercup

Die Männer von Floorball Köniz haben den Supercup der Unihockeyaner gewonnen. Die Berner setzten sich im Final in der Saalsporthalle in Zürich 7:5 gegen Alligator Malans durch. Dabei führten die Bündner nach zwei Dritteln vermeintlich vorentscheidend 5:2. Mit einem furiosen Schlussabschnitt drehte Köniz die Partie noch. Bei den Frauen rang Kloten-Dietlikon Bern-Burgdorf 7:6 nach Verlängerung nieder. Zur Matchwinnerin in der umkämpften Partie avancierte Isabelle Gerig: Die Jets-Stürmerin traf in der regulären Spielzeit doppelt und markierte in der Verlängerung das Siegtor.

Handball: Supercup-Triumph für Suhr und Spono

Auch bei den Handballern stand der Supercup auf dem Programm. Bei den Männern setzte sich der HSC Suhr Aarau gegen die Kadetten Schaffhausen dank einer abgeklärten Leistung souverän mit 25:20 durch. Bei den Frauen holten die Spono Eagles aus Nottwil den Titel. Gegen den LC Brühl aus St. Gallen setzten sich die Luzernerinnen hauchdünn mit 28:27 durch. Für die Spono Eagles ist es der 4. Supercup-Triumph.