Legende: Beim Schweizerischen Turnverband stehen Veränderungen an. Freshfocus

Turnen: Neuer Präsident des STV gewählt

Der Tessiner Fabio Corti wird Präsident des Schweizerischen Turnverbandes STV. Der 58-jährige Unternehmensberater ist von den Vertretern der 30 Mitgliederverbände auf digitalem Weg gewählt worden. Als Nachfolger des nach 6 Jahren zurücktretenden Luzerners Erwin Grossenbacher tritt Corti zu Beginn des nächsten Jahres kein leichtes Amt an. Die in den letzten Tagen erneut medial aufgegriffenen Vorwürfe in Bezug auf den Umgang von Trainern mit den Athletinnen werfen einen grossen Schatten auf den STV. Als Reaktion auf die von mehreren Turnerinnen angeprangerten Missstände hat der Verband eine Ethikkommission gegründet, die ebenfalls im nächsten Januar die Arbeit aufnehmen wird.