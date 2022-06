Handball: Kadetten zum Finalauftakt siegreich

Eine Baisse zwischen der 20. Minute und der Spielhälfte sollte Pfadi Winterthur im ersten Playoff-Finalspiel zum Verhängnis werden. In der Schaffhauser Arena vermochten die Gäste in dieser Zeit kein einziges Tor zu erzielen – die Nordschweizer hingegen zogen vorentscheidend mit 5 Treffern Differenz davon. Am Schluss sollte das Skore mit 30:19 gar noch deutlicher zugunsten des überlegenen Qualisiegers ausfallen. Für den Titelverteidiger, der erstmals in dieser Saison die 20-Tore-Marke verpasste, bleibt der Playoff-Fluch damit auch im Endspiel bestehen: Auswärts verloren die Eulachstädter – die im Final kein Heimrecht besitzen – bisher jede ihrer fünf Partien.

Handball: Magdeburg Meister in Deutschland

Die Handballer des SC Magdeburg sind nach 2001 zum zweiten Mal deutscher Meister. Die Ostdeutschen stellten den Titelgewinn mit einem 31:26-Heimsieg gegen Balingen-Weilstetten sicher. Titelverteidiger Kiel kann Magdeburg in den verbleibenden Runden der Bundesliga nicht mehr einholen. Für die nächste Saison hat Magdeburg die Schweizer Internationalen Lucas Meister und Goalie Nikola Portner verpflichtet.

LA: EM-Limite für Hürdenläufer Julien Bonvin

Bei einem Meeting im deutschen Eisenstadt hat Julien Bonvin über 400 m Hürden die EM-Limite erfüllt. Der 23-Jährige lief in 49,50 Sekunden eine persönliche Bestzeit und schaffte den geforderten Wert auf die Hundertstelsekunde genau. Die Leichtathletik-EM 2022 findet vom 15. bis 21. August im Rahmen der European Games in München statt.