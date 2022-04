Legende: Nicht zu stoppen Dominique Aegerter. Freshfocus/Chippy Wood/Gold&Goose/

Supersport-WM: Aegerter gewinnt in Assen

Dominique Aegerter scheint auch in diesem Jahr das Mass aller Dinge in der Supersport-WM zu sein. In Assen gewann der Titelverteidiger im 3. Rennen der Saison bereits zum 2. Mal. Dazu hat Aegerter noch einen 2. Rang vorzuweisen. Der 31-jährige Berner setzte sich in den Niederlanden vor Lokalmatador Glenn van Straalen und dem Italiener Nicolo Bulega durch. Lorenzo Baldassarri, der zuvor mit Aegerter gemeinsam das WM-Klassement angeführt hatte, schied aus. Am Sonntag steht in Assen noch ein 2. Rennen auf dem Programm.