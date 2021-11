Schwimmen: Ugolkova Fünfte an Kurzbahn-EM

Maria Ugolkova verpasste an der Kurzbahn-EM im russischen Kasan über 100 m Lagen eine Medaille. Die Schwimmerin des SC Uster-Wallisellen wurde Fünfte. Als Drittschnellste in den Halbfinals tags zuvor durfte Ugolkova in Richtung Medaillen schielen. In 58,47 Sekunden hatte sie ihren eigenen Schweizer Rekord egalisiert, im Final blieb sie 7 Hundertstel über dieser Marke. Für einen Medaillengewinn hätte sich die gebürtige Russin aber nochmals deutlich steigern müssen. Platz 3, den die favorisierte Schwedin Sarah Sjöström belegte, verpasste sie um eine halbe Sekunde. Den Titel sicherte sich die Polin Alicja Tchorz.

Volleyball: Neuchâtel UC verpasst Champions League

Die Frauen von Neuchâtel UC verpassten die Gruppenphase der Champions League. Der Schweizer Meister verlor gegen Dnipro aus der Ukraine nach der 0:3-Heimniederlage auch das Rückspiel. Beim 1:3 hatte die Hoffnung auf die Wende lediglich nach dem 1. Satz (25:22) Bestand. Danach behielten die Ukrainerinnen beim 16:25, 20:25 und 13:25 die Oberhand. Für die Romandes geht es damit im Sechzehntelfinal des CEV-Cup gegen das slowenische Team von Kamnik weiter.