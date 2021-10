Schwimmen: Weiterer Schweizer Rekord in Budapest

Maria Ugolkova stellt auch am zweiten Tag des Weltcups in Budapest ihre gute Form unter Beweis. Die Athletin des SC Uster Wallisellen schwimmt über 400 m Lagen erneut einen Schweizer Rekord. Ugolkova wurde nach 4:33,51 Minuten gestoppt und blieb damit fast drei Sekunden unter ihrer eigenen Bestmarke, die sie vor knapp zwei Wochen in Neapel aufgestellt hatte. Zu einem weiteren Weltcupsieg – es wäre ihr dritter in Budapest und der vierte insgesamt gewesen – reichte es der Schnellstarterin jedoch nicht. Als Dritte musste sich die gebürtige Russin den früheren Europameisterinnen Ilaria Cusinato und Zsuzsanna Jakabos geschlagen geben. Erst am Donnerstag hatte Ugolkova in Budapest mit ihren Siegen die nationalen Rekorde über 200 m Delfin und 100 m Lagen gesenkt.