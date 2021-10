Schwimmen: Ugolkova in starker Form

Maria Ugolkova hat am Weltcup in Berlin den Schweizer Kurzbahn-Rekord über 100 m Schmetterling gleich zweimal gesenkt. Im Vorlauf blieb die Schwimmerin des SC Uster Wallisellen 3 Hundertstel unter ihrer bisherigen, vor 2 Jahren aufgestellten Bestmarke von 57,15 Sekunden. Im Final schlug sie in 57,00 Sekunden an, was zu Platz 3 hinter Olympiasiegerin Margaret MacNeil (CAN) und Louise Hansson (SWE) reichte.

Handball: Portner schliesst sich Magdeburg an

Der Schweizer National-Torhüter Nikola Portner wechselt auf die Saison 2022/23 zum SC Magdeburg in die 1. Bundesliga. Er unterschrieb einen Vertrag bis 2024. Der SCM hat damit die Nachfolge von Jannick Green, der den Klub nach Saisonende Richtung Paris verlassen wird, geregelt.

Ringen: WM-Forfait von Dietsche

Der Schweizer Ringer Marc Dietsche muss seine Teilnahme an der WM von dieser Woche in Oslo absagen. Der Kriessener Freistil-Athlet hat sich am vorletzten Wochenende bei seinem letzten NLA-Einsatz verletzt. Damit wird die Schweiz bei den Titelkämpfen in Norwegens Hauptstadt einzig durch Andreas Vetsch (Kategorie bis 67 kg) vertreten sein.