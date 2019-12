Mehr aus dieser Rubrik

Schwimmen: Ugolkova holt EM-Silber

Maria Ugolkova sorgt am vorletzten Wettkampftag der Kurzbahn-EM in Glasgow mit der Silbermedaille über 200 m Lagen für das ersehnte Schweizer Highlight. Ugolkova wurde auf ihrer Paradestrecke einzig von der ungarischen Seriensiegerin Katinka Hosszu bezwungen. In 2:06,59 unterbot die 30-Jährige vom SC Uster-Wallisellen ihren eigenen Schweizer Rekord um fast zwei Sekunden. An kontinentalen Meisterschaften im 25-m-Becken ist sie die erste Schweizer Medaillengewinnerin seit acht Jahren.

Schwimmen: Mamié verpasst EM-Bronze knapp

Lisa Mamié belegte in Schottland im EM-Final über 100 m Brust den 6. Platz. Zu einer Top-3-Rangierung fehlten der 21-jährigen Zürcherin nur 0,22 Sekunden. In 1:05,34 unterbot Mamié ihren erst am Vortag zweimal verbesserten Schweizer Rekord gleich nochmals.

Kunstrad: WM-Bronze für Schweizer Duo

Fabienne Hammerschmidt und Lukas Burri holten an der Hallenradsport-WM in Basel Bronze für die Schweiz. Die beiden Kunstrad-Fahrer wurden in der Kategorie Pairs Open mit 148,20 Punkten Dritte hinter den deutschen Teams Serafin Schefold/Max Hanselmann (168,25 Punkte) und André Bugner/Benedikt Bugner (164,05 Punkte).