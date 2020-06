Unihockey: Saison startet pünktlich

Die Taskforce von Swiss Unihockey hat entschieden, dass der Schweizer Cup 2020/2021 am 16. August gestartet werden kann und dem normalen Meisterschaftsstart Mitte September nichts im Wege steht. Dies unter der Voraussetzung, dass die epidemische Situation mit dem Coronavirus dies zulasse, heisst es in der Mitteilung des Verbandes.

Tennis: Kein WTA-Turnier in Luxemburg

Das traditionsreiche WTA-Turnier in Luxemburg findet wegen der Corona-Pandemie in diesem Jahr nicht statt. Die Veranstalter sagten den vom 19. bis 25. Oktober geplanten Hallen-Event für 2020 ab. Die angepassten Regeln der WTA für Sicherheit und Hygiene würden es unmöglich machen, den Event mit «reinem Gewissen und angepasst an die Erwartungen der Besucher» auszurichten, hiess es. Die 25. Auflage soll nun im Herbst 2021 stattfinden.