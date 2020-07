Legende: Immer die Kugeln im Blick Alexander Ursenbacher. imago images

Snooker: Ursenbacher im Hoch

Dem Schweizer Profispieler Alexander Ursenbacher fehlt nur noch ein Sieg für die Teilnahme an der Snooker-WM. Der 24-jährige Rheinfelder schlug in der Qualifikation in Sheffield zunächst den Chinesen Chen Feilong (6:1) und danach auch Gary Wilson (6:3). Der Engländer war im Vorjahr bis in die WM-Halbfinals vorgestossen. Ursenbacher trifft nun Anfang Woche in der letzten Qualifikationsrunde auf den gemäss Saisonrangliste ebenfalls höher eingeschätzten Engländer Andrew Higginson. Die WM im Crucible Theatre von Sheffield beginnt am 31. Juli.

Rad: Badilatti weiterhin Gesamtdritter

Matteo Badilatti liegt bei der Sibiu-Rundfahrt in Rumänien vor dem Schlusstag weiterhin auf dem 3. Gesamtrang. Der Rückstand des 27-jährigen Bündners auf Leader Patrick Konrad aus Österreich beträgt 53 Sekunden. Am Sonntag finden in der Stadt Sibiu gleich zwei Etappen statt. Zunächst steht am Morgen ein Bergzeitfahren über 11,9 km mit durchschnittlich 5,2 Steigungsprozenten an, danach noch ein flaches Teilstück über 109 km.